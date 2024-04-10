«Дерутся до последнего»: Марочко опроверг взятие Богдановки под контроль России

Информация о взятии Богдановки российской армией на северо-востоке от Часов Яра (ДНР) не соответствует действительности, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, в район Богдановки и Ивановского Киев перебросил дополнительные силы.

Ранее ряд российских военкоров сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Богдановку. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», населенный пункт взяла 200-я бригада, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) с фланга у Часов Яра. В свою очередь Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что идет зачистка населенного пункта. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало. Марочко не подтвердил информацию о взятии населенного пункта.