«Дерутся до последнего»: Марочко опроверг взятие Богдановки под контроль России
Украинские военные все еще находятся на окраинах населенного пункта и ожесточенно сражаются, отметил в эфире НСН Андрей Марочко.
Информация о взятии Богдановки российской армией на северо-востоке от Часов Яра (ДНР) не соответствует действительности, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, в район Богдановки и Ивановского Киев перебросил дополнительные силы.
Ранее ряд российских военкоров сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Богдановку. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», населенный пункт взяла 200-я бригада, выбив Вооруженные силы Украины (ВСУ) с фланга у Часов Яра. В свою очередь Telegram-канал «WarGonzo» сообщил, что идет зачистка населенного пункта. Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало. Марочко не подтвердил информацию о взятии населенного пункта.
«Информация по Богдановке, по моим сведениям, не соответствует действительности. Противник еще находится на окраинах населенного пункта и очень ожесточенно сражается. Более того, в район Богдановки и Ивановского переброшены дополнительные силы. Противник по всем своим действиям будет драться до последнего. Богдановка находится в низине, а западнее Богдановки есть Калиновка, как раз оттуда работают по нашим наступающим войскам, здесь у украинских боевиков господствующая высота. Нашим ребятам приходится карабкаться вверх, а у украинских боевиков мы практически как на ладони. Это все осложняет операцию», – сказал Марочко.
Он отметил, что подобная ситуация складывается в населенном пункте Ивановское (ДНР).
«Подобная ситуация и в Ивановском. Там тоже наши ребята карабкаются вверх, но уже продвинулись довольно существенно», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН отмечал, что после взятия Часова Яра открывается оперативный простор на Запад. Военный аналитик Bild Юлиан Репке сообщал, что армия России наступает на Часов Яр тактикой тройного удара: одновременно нанося фронтальный удар с востока и с флангов на юге и севере, передает «Радиоточка НСН».
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