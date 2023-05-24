Советник Пушилина предупредил о скоплении сил ВСУ у Часов Яра

По его словам, большое число украинских сил с техникой скопилось у города Часов Яр.

«Опасность удара остаётся до сих пор», — подчеркнул советник Дениса Пушилина.

Он также предположил, что формирования ВСУ сосредоточенные у Часова Яра могут начать наступление на Артёмовск или быть переброшены на другой участок фронта.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

