Советник Пушилина предупредил о скоплении сил ВСУ у Часов Яра
Угроза со стороны Вооруженных сил Украины сохраняется на флангах в районе Артемовска. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, сообщает телеканал «Россия».
По его словам, большое число украинских сил с техникой скопилось у города Часов Яр.
«Опасность удара остаётся до сих пор», — подчеркнул советник Дениса Пушилина.
Он также предположил, что формирования ВСУ сосредоточенные у Часова Яра могут начать наступление на Артёмовск или быть переброшены на другой участок фронта.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах в районе Артемовска, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru