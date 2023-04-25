«НАТО поднимет шум!»: Дипломат о возможной отмене решения Хрущева передать Крым

«Это решение было принято первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, но не было утверждено Верховным Советом СССР. Если взять Беловежские соглашения, они юридически ничтожны, потому что в 1991 году был референдум, на котором более 90% граждан высказались за сохранение Советского Союза. Волеизъявление народа является главным, это записано в уставе ООН. Объявить передачу Крыма нелегитимной – это обоснованное решение. Если будет такое предложение, это будет законно», - объяснил собеседник НСН.

Корчмарь отметил, что в таком случае должна быть подана законодательная инициатива, но предупредил, что НАТО на этом фоне поднимет шум и обвинит Москву в агрессивных действиях.

«В таком случае подается законодательная инициатива, Госдума принимает, Совет Федерации утверждает, президент подписывает. Другое дело, будет ли это признано другими странами, в частности, странами НАТО? Конечно, нет, они не воспримут позитивно, поднимется пропагандистский шум о якобы агрессивных устремлениях России. Но это ожидаемо. В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему. Нам нужно не оглядываться на эти шумихи и кампании, а действовать в интересах нашего государства, наших людей», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин также предложил отменить решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. По его словам, это прекратит требования Киева вернуть полуостров, который был частью Украины всего 60 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

