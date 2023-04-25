«НАТО поднимет шум!»: Дипломат о возможной отмене решения Хрущева передать Крым
Василий Корчмарь заявил НСН, что Россия имеет все юридические основания для отмены решения 1954 года.
Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР было незаконным, Россия имеет все основания его отменить, заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену. По его словам, в политическом плане это было сделано в 2014 году, в юридическом — должно быть сделано в ближайшее время. Корчмарь отметил, что это решение не примут на Западе, а Россию обвинят в агрессии.
«Это решение было принято первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым, но не было утверждено Верховным Советом СССР. Если взять Беловежские соглашения, они юридически ничтожны, потому что в 1991 году был референдум, на котором более 90% граждан высказались за сохранение Советского Союза. Волеизъявление народа является главным, это записано в уставе ООН. Объявить передачу Крыма нелегитимной – это обоснованное решение. Если будет такое предложение, это будет законно», - объяснил собеседник НСН.
Корчмарь отметил, что в таком случае должна быть подана законодательная инициатива, но предупредил, что НАТО на этом фоне поднимет шум и обвинит Москву в агрессивных действиях.
«В таком случае подается законодательная инициатива, Госдума принимает, Совет Федерации утверждает, президент подписывает. Другое дело, будет ли это признано другими странами, в частности, странами НАТО? Конечно, нет, они не воспримут позитивно, поднимется пропагандистский шум о якобы агрессивных устремлениях России. Но это ожидаемо. В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему. Нам нужно не оглядываться на эти шумихи и кампании, а действовать в интересах нашего государства, наших людей», - заключил он.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин также предложил отменить решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. По его словам, это прекратит требования Киева вернуть полуостров, который был частью Украины всего 60 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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