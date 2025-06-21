В Госдуме предложили брать у мигрантов отпечатки пальцев в аэропортах
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил собирать отпечатки пальцев в аэропортах у прибывающих в Россию мигрантов.
По его мнению, такую проверку надо ввести в регионах, куда чаще всего прибывают иностранцы по безвизу. Это должно улучшить контроль мигрантов, которые собираются работать в России, считает депутат.
Пока устройства для снятия отпечатков есть только в московских аэропортах и на пропускном пункте в Оренбургской области.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил НСН, что особенности менталитета иностранной рабочей силы остановят их от правонарушений, если они будут знать, что покарают всех.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru