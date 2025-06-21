В России подорожали малогабаритные квартиры
Средняя цена малогабаритных квартир по всей России за год выросла на 7%, пишет «Коммерсантъ». Стоимость квадратного метра в них зачастую на 30–50% выше, чем в более просторных объектах.
Наибольшее подорожание зафиксировано в Курске — цены выросли на 35%, до 3,6 миллиона рублей. В Москве средняя стоимость «малосемейки» достигла 11,38 миллиона рублей, прибавив 17% за год.
Власти регионов ограничивают проектирование таких квартир в новостройках, чтобы стимулировать строительство семейного жилья и улучшить демографию. Низкая доступность ипотечных кредитов также усиливает спрос более дешевых вариантов жилья. В результате интерес сместился на вторичный рынок, где цены могут продолжить расти.
Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила НСН, что стоимость аренды квартиры может быть абсолютно разной, так как на цену влияют множество факторов, вплоть до наличия матраса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru