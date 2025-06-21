Онлайн-кинотеатры России заработали более 120 млрд рублей в прошлом году

Вы ступая на сессии «Как превратить творческие идеи в деньги: от субсидий к капиталу» в рамках ПМЭФ-2025, Володькин отметил, что развитие этой сферы позволяет создавать большое количество новых рабочих мест и предоставлять возможности для крупных специалистов и всех, кто желает попасть в эту индустрию.



По его словам, в 2022 году западные партнеры, уходя с российского рынка, надеялись разрушить эту отрасль, однако, наоборот, это поспособствовало ее развитию, поскольку платформы приняли решение инвестировать в собственное производство.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что слияние видеохостинга Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и соцсети Yappy привлечет пользователей и может отбить аудиторию у «VK Видео».

