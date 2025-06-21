Онлайн-кинотеатры России заработали более 120 млрд рублей в прошлом году

Выручка российских онлайн-кинотеатров за прошлый год составила 120 миллиардов рублей, заявил генеральный директор Wink Антон Володькин, подчеркнув, что эта отрасль развивается быстрыми темпами.

«Это не провал?» Музыкальный сервис «Газпрома» бесшумно слился

Вы ступая на сессии «Как превратить творческие идеи в деньги: от субсидий к капиталу» в рамках ПМЭФ-2025, Володькин отметил, что развитие этой сферы позволяет создавать большое количество новых рабочих мест и предоставлять возможности для крупных специалистов и всех, кто желает попасть в эту индустрию.

По его словам, в 2022 году западные партнеры, уходя с российского рынка, надеялись разрушить эту отрасль, однако, наоборот, это поспособствовало ее развитию, поскольку платформы приняли решение инвестировать в собственное производство.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков заявил НСН, что слияние видеохостинга Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и соцсети Yappy привлечет пользователей и может отбить аудиторию у «VK Видео».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Гребенщиков / РБК
ТЕГИ:ФильмКультураКинотеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры