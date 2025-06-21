Вышел трейлер документального сериала «Черкизон. Ад и рай Новой России»

Проект расскажет о главном рынке страны, где были собственная валюта, свое кладбище и публичные дома, а гламур соседствовал с рабством. Контролировала Черкизон одна из крупнейших бизнес-империй новой России ― группа бизнесмена Тельмана Исмаилова.



Героями сериала стали непосредственные участники событий: певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова Екатерина Романова. Режиссером цикла из трех получасовых фильмов выступил петербургский документалист Вадим Ватагин.

Ранее онлайн-кинотеатр Wink представил тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

