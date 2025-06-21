В пластиковых бутылках оказалось меньше микрочастиц, чем в стеклянных

Оказалось, всему виной железные крышки на стеклянных бутылка — при хранении они трутся друг о друга, создавая царапины, через которые микрочастицы и попадают в жидкость.



При этом в простой воде уровень микропластика оказался наименьшим во всех типах тары. Больше всего частиц нашли в пиве и газировке.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила НСН, что для производства пластиковых контейнеров используется вещество, которое может негативно влиять на весь организм человека, способствовать развитию бесплодия и онкологии.

