В пластиковых бутылках оказалось меньше микрочастиц, чем в стеклянных
Французские ученые выяснили, что напитки в стеклянных бутылках содержат в 5–50 раз больше микропластика, чем те же напитки в пластиковых или жестяных емкостях, сообщило издание Agence France-Presse.
Оказалось, всему виной железные крышки на стеклянных бутылка — при хранении они трутся друг о друга, создавая царапины, через которые микрочастицы и попадают в жидкость.
При этом в простой воде уровень микропластика оказался наименьшим во всех типах тары. Больше всего частиц нашли в пиве и газировке.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила НСН, что для производства пластиковых контейнеров используется вещество, которое может негативно влиять на весь организм человека, способствовать развитию бесплодия и онкологии.
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