Кравцов назвал фейком снимок его поздравления «Артеку» с грамматической ошибкой
21 июня 202519:23
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что снимок якобы его поздравления детскому лагерю «Артек» без буквы «д» в слове «праздник» является фейком.
В беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Кравцов назвал распространяемый кадр «сенсацией на пустом месте».
По его словам, этот снимок был создан в фоторедакторе.
Первым фото с ошибкой в слове опубликовал актер Станислав Садальский. Сейчас картинку можно увидеть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru