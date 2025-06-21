Кравцов назвал фейком снимок его поздравления «Артеку» с грамматической ошибкой

В беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Кравцов назвал распространяемый кадр «сенсацией на пустом месте».

По его словам, этот снимок был создан в фоторедакторе.

Первым фото с ошибкой в слове опубликовал актер Станислав Садальский. Сейчас картинку можно увидеть в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

