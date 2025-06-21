Цискаридзе сказал, что ненавидит «Щелкунчика» и «Лебединое озеро»

Цискаридзе признался, что его «вырубает» в начале первого акта, сообщает Ura.ru.



Также артист рассказал, что решил получить юридическое образование после встречи с президентом России Владимиром Путиным. На одном из совещаний его впечатлило, как хорошо российский лидер разбирается в законодательстве и быстро дает ответы на сложные вопросы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова в разговоре с НСН заявила, что также, как Цискаридзе, могла бы сыграть на драматической сцене, если бы ей предложили роль королевы.

