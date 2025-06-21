Феррари вылетел в кювет в результате массового ДТП в Москве

По данным телеканала, автомобиль Джили пытался разогнаться на дороге, не заметил элитный спорткар и въехал в него, зацепив еще две машины.



В результате аварии Феррари отбросило в сторону. Водитель пострадал, но отказался от госпитализации.

Ранее в Иркутской области в Слюдянском районе в результате ДТП с участием четырех автомобилей погибли три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

