Феррари вылетел в кювет в результате массового ДТП в Москве

Феррари вылетел в кювет в результате массового ДТП в ТАО в Москве, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, автомобиль Джили пытался разогнаться на дороге, не заметил элитный спорткар и въехал в него, зацепив еще две машины.

В результате аварии Феррари отбросило в сторону. Водитель пострадал, но отказался от госпитализации.

Ранее в Иркутской области в Слюдянском районе в результате ДТП с участием четырех автомобилей погибли три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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