Феррари вылетел в кювет в результате массового ДТП в Москве
21 июня 202519:45
Феррари вылетел в кювет в результате массового ДТП в ТАО в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, автомобиль Джили пытался разогнаться на дороге, не заметил элитный спорткар и въехал в него, зацепив еще две машины.
В результате аварии Феррари отбросило в сторону. Водитель пострадал, но отказался от госпитализации.
Ранее в Иркутской области в Слюдянском районе в результате ДТП с участием четырех автомобилей погибли три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru