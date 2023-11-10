Ермак сравнил российско-украинский конфликт с забегом на сто метров

При этом оставшиеся 30 метров — самые тяжелые, признал Ермак. Он добавил, что неизвестно, когда завершится противостояние двух стран, но допустил, что оно может закончиться очень внезапно.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



