Ермак сравнил российско-украинский конфликт с забегом на сто метров
Российско-украинский конфликт можно сравнить с забегом на 100 метров, из которых 70 метров Украина уже преодолела. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, против которой в России возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды.
При этом оставшиеся 30 метров — самые тяжелые, признал Ермак. Он добавил, что неизвестно, когда завершится противостояние двух стран, но допустил, что оно может закончиться очень внезапно.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru