Гендиректор НМГ рассказала о планах создать футурологическую лабораторию
«Национальная медиа группа» объявила о создании футурологической лаборатории, которая займется созданием «позитивного образа будущего» для российского общества. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила генеральный директор холдинга Светлана Баланова
По задумке разработчиков, идеи лаборатории будут использовать режиссеры кино и литераторы.
Поводом для создания лаборатории стал успех снятого группой фантастического фильма «Сто лет тому вперед», который продемонстрировал «большой запрос на именно позитивную картину будущего».
Первым проектом лаборатории стало исследование «Эскизы будущего». В рамках опроса более двух тысяч россиян выяснилось, что главные ценности - это традиционная семья (67%) и натуральная еда (63%). Только 34% респондентов высказались в поддержку демократических институтов.
Ранее народный артист России Игорь Бутман рассказал спецкору НСН о популярности джаза на ПМЭФ и «Интервидении».
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