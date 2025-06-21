Гендиректор НМГ рассказала о планах создать футурологическую лабораторию

«Национальная медиа группа» объявила о создании футурологической лаборатории, которая займется созданием «позитивного образа будущего» для российского общества. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила генеральный директор холдинга Светлана Баланова

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По задумке разработчиков, идеи лаборатории будут использовать режиссеры кино и литераторы.

Поводом для создания лаборатории стал успех снятого группой фантастического фильма «Сто лет тому вперед», который продемонстрировал «большой запрос на именно позитивную картину будущего».

Первым проектом лаборатории стало исследование «Эскизы будущего». В рамках опроса более двух тысяч россиян выяснилось, что главные ценности - это традиционная семья (67%) и натуральная еда (63%). Только 34% респондентов высказались в поддержку демократических институтов.

Ранее народный артист России Игорь Бутман рассказал спецкору НСН о популярности джаза на ПМЭФ и «Интервидении».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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