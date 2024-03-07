Глава делегации Гаврилов: Запад виноват в расстреле российских пленных
Расстрелы военнопленных России, издевательства и пытки на Украине происходят из-за попустительства Запада, который сам создал этот нацистский режим, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации России Константина Гаврилова во время внеочередного пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.
По его словам, западные кураторы прикрывают молчанием подобные преступления, тем самым делая их возможными.
Гаврилов отметил, что особую жестокость украинская сторона проявляет на фоне снижения финансирования и поставок вооружения.
Ранее президент заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru