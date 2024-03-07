Глава делегации Гаврилов: Запад виноват в расстреле российских пленных

Расстрелы военнопленных России, издевательства и пытки на Украине происходят из-за попустительства Запада, который сам создал этот нацистский режим, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации России Константина Гаврилова во время внеочередного пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

Сальдо рассказал про перемену во взглядах пленных украинских солдат

По его словам, западные кураторы прикрывают молчанием подобные преступления, тем самым делая их возможными.

Гаврилов отметил, что особую жестокость украинская сторона проявляет на фоне снижения финансирования и поставок вооружения.

Ранее президент заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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