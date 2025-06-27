Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ

Военнослужащие России, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена между Москвой и Киевом, рассказали о насилии и издевательствах со стороны солдат Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

В МО РФ заявили об очередном обмене военнопленными с Украиной

Один из бойцов заявил, что в плену они подвергались жестокому обращению. Их били и оказывали психологическое давление. Отмечается, что парни держались.

Ранее самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео Минобороны России
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