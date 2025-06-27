Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ
27 июня 202506:17
Военнослужащие России, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена между Москвой и Киевом, рассказали о насилии и издевательствах со стороны солдат Вооруженных сил Украины, сообщает RT.
Один из бойцов заявил, что в плену они подвергались жестокому обращению. Их били и оказывали психологическое давление. Отмечается, что парни держались.
Ранее самолет с возвращенными российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Евросовета заявил, что очередные санкции против РФ не утверждены
- Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ
- В Совбезе заявили, что 26 тысяч украинцев не пустили в РФ из-за связей с СБУ
- СМИ: Казнили убившего и расчленившего девять человек японца
- В Госдуме заявили, что с 1 сентября фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей
- Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
- Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике
- На самую сухую пустыню мира обрушился снег
- Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
- СМИ: Предстоящий визит Путина в КНР является тревожным сигналом для США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru