СМИ: Казнили убившего и расчленившего девять человек японца

В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, сообщает KYODO.

Адвокат Алешкин заявил, что в России не готовы к возвращению смертной казни

Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований.

Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.

Серия убийств, совершенных за два месяца, произошла в 2017 году. Во время обыска в квартире недалеко от Токио у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел. Молодой человек признался в совершении убийств.

Ранее японцу, ожидавшему казни 47 лет, назначили компенсацию в $1,4 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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