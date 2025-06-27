СМИ: Казнили убившего и расчленившего девять человек японца
В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, сообщает KYODO.
Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований.
Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.
Серия убийств, совершенных за два месяца, произошла в 2017 году. Во время обыска в квартире недалеко от Токио у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел. Молодой человек признался в совершении убийств.
Ранее японцу, ожидавшему казни 47 лет, назначили компенсацию в $1,4 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru