Сальдо рассказал про перемену во взглядах пленных украинских солдат

«У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда», — заявил он. Отмечается, что россияне заботятся о пленных и содержат их в хороших условиях.

Как отметил Сальдо, некоторые пленные даже решают вступить в добровольческие формирования армии России.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

