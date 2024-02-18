Сальдо рассказал про перемену во взглядах пленных украинских солдат

Попавшие в российский плен украинские военнослужащие расстаются со своими русофобскими взглядами, лично убедившись, что в РФ живут хорошие люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

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«У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда», — заявил он. Отмечается, что россияне заботятся о пленных и содержат их в хороших условиях.

Как отметил Сальдо, некоторые пленные даже решают вступить в добровольческие формирования армии России.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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