В Совбезе заявили, что 26 тысяч украинцев не пустили в РФ из-за связей с СБУ

Стало известно количество не попавших в Россию украинцев из-за связей с Вооруженными силами Украины или разведкой, сообщает «Российская газета».

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Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, в России проживает около 1 млн граждан, прибывших из Украины. 26 тысяч человек не смогли перейти границу из-за подозрений в связях со Службой безопасности Украины. Еще более 24 тысяч украинцев не были допущены из-за признаков причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Отмечается, что многие прибывшие в РФ украинцы вовлекаются в преступную деятельность путем запугивания и шантажа.

Ранее в Новгородской области задержали готовившего теракт украинского агента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез РФ ВСУУкраина

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