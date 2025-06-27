В Совбезе заявили, что 26 тысяч украинцев не пустили в РФ из-за связей с СБУ

Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, в России проживает около 1 млн граждан, прибывших из Украины. 26 тысяч человек не смогли перейти границу из-за подозрений в связях со Службой безопасности Украины. Еще более 24 тысяч украинцев не были допущены из-за признаков причастности к террористической и экстремистской деятельности.

Отмечается, что многие прибывшие в РФ украинцы вовлекаются в преступную деятельность путем запугивания и шантажа.

Ранее в Новгородской области задержали готовившего теракт украинского агента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

