Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского совета в Брюсселе в очередной раз стал выпрашивать деньги и жаловаться на дефицит госбюджета.
«Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», - сказал он на видео, которое опубликовано в его Telegram. Ранее он говорил, что будет упрашивать американского лидера отказаться от решения сократить военную помощь Киеву.
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru