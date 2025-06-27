Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины

«Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», - сказал он на видео, которое опубликовано в его Telegram. Ранее он говорил, что будет упрашивать американского лидера отказаться от решения сократить военную помощь Киеву.

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

