На самую сухую пустыню мира обрушился снег
27 июня 202504:01
Пустыня Атакама, которая находится в Чили и считается самой сухой в мире, оказалась заснеженной, сообщила в социальной сети Х обсерватория ALMA.
В опубликованном видеоролике говорится, что снежный «феномен» наблюдается впервые за десять лет.
При этом метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.
Ранее пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятков лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru