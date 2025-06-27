На самую сухую пустыню мира обрушился снег

Пустыня Атакама, которая находится в Чили и считается самой сухой в мире, оказалась заснеженной, сообщила в социальной сети Х обсерватория ALMA.

В пустыне Сахара выпал снег

В опубликованном видеоролике говорится, что снежный «феномен» наблюдается впервые за десять лет.

При этом метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.

Ранее пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятков лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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