В Госдуме заявили, что с 1 сентября фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей

Как заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, это будет происходить при нехватке специалистов или их временном отсутствии. Делегировать полномочия сможет руководитель медицинской организации.

Парламентарий указала, что инициатива направлена на повышение доступности медпомощи.

Если пациент столкнулся с хамским отношением со стороны врача, необходимо обратиться к заведующему отделением, к главному врачу или его заместителю по лечебной части, заявил НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

