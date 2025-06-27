СМИ: Предстоящий визит Путина в КНР является тревожным сигналом для США
Сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин совершит четырехдневный визит в КНР, является тревожным сигналом для США, пишет Baijiahao.
Китайское издание указало, что предыдущие зарубежные визиты президента России не длились более трех суток, и решение Путина нарушить «правило трех дней» указывает на укрепление партнерства Москвы и Пекина. Для Вашингтона, который неоднократно выражал опасения по поводу углубления российско-китайских отношений, предстоящая поездка является подтверждением того, что РФ и КНР продолжают сближаться, несмотря на внешнее давление.
Пока президент США Дональд Трамп хвастается хорошими личными отношениями с Путиным, российский лидер ставит в приоритет национальные интересы.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в Китай, бывают очень редко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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