Китайское издание указало, что предыдущие зарубежные визиты президента России не длились более трех суток, и решение Путина нарушить «правило трех дней» указывает на укрепление партнерства Москвы и Пекина. Для Вашингтона, который неоднократно выражал опасения по поводу углубления российско-китайских отношений, предстоящая поездка является подтверждением того, что РФ и КНР продолжают сближаться, несмотря на внешнее давление.

Пока президент США Дональд Трамп хвастается хорошими личными отношениями с Путиным, российский лидер ставит в приоритет национальные интересы.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в Китай, бывают очень редко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

