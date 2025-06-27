Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике

В экономике России нет никакой рецессии, сообщает RT со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

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По его словам, сотрудники Центробанка ведут плановую работу по охлаждению ситуации. «У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции», — указал глава Минфина.

Отмечается, что министерство вместе с ЦБ РФ своевременно приняло меры для того, чтобы не допустить экономического спада.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что рецессии в России нет, при этом в стране наблюдается плавное замедление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Минфин РФЭкономикаАнтон Силуанов

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