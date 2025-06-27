Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике

По его словам, сотрудники Центробанка ведут плановую работу по охлаждению ситуации. «У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции», — указал глава Минфина.

Отмечается, что министерство вместе с ЦБ РФ своевременно приняло меры для того, чтобы не допустить экономического спада.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что рецессии в России нет, при этом в стране наблюдается плавное замедление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

