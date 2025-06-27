Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике
В экономике России нет никакой рецессии, сообщает RT со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.
По его словам, сотрудники Центробанка ведут плановую работу по охлаждению ситуации. «У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции», — указал глава Минфина.
Отмечается, что министерство вместе с ЦБ РФ своевременно приняло меры для того, чтобы не допустить экономического спада.
Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что рецессии в России нет, при этом в стране наблюдается плавное замедление темпов роста экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
- Силуанов заявил об отсутствии рецессии в российской экономике
- На самую сухую пустыню мира обрушился снег
- Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
- СМИ: Предстоящий визит Путина в КНР является тревожным сигналом для США
- Стало известно о планах США прекратить поиск военных преступлений на Украине
- Прилепин рассказал уехавшим артистам-иноагентам о правилах возвращения
- СМИ: Ограблен дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе
- Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины
- Пострадавший от нападения льва Владелец «Тайгана» начал ходить по палате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru