Глава Евросовета заявил, что очередные санкции против РФ не утверждены

Саммит Европейского союза не смог утвердить 18-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Европейского совета Антониу Кошту.

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По его словам, работа над ограничениями продолжается.

Ранее стало известно, что Словакия откажется поддержать 18-й пакет санкций Европейского союза против России, если не будут решены вопросы, связанные с будущими поставками газа. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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