В Пензенской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов с топливом

На станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области произошёл сход с рельсов: 14 цистерн, перевозивших дизельное топливо и мазут, оказались вне путей.

В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона с щебнем

Инцидент привёл к задержкам движения шести пассажирских поездов, о чём 13 декабря сообщила пресс‑служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В списке задержанных — поезда следующих маршрутов: № 301 (Челябинск — Москва), № 64 (Санкт‑Петербург — Самара), № 15 (Самара — Москва), № 13 (Челябинск — Москва), № 9 (Самара — Москва) и № 21 (Ульяновск — Москва). Чтобы обойти проблемный участок, составы направят через станции Сызрань и Пенза.

Пассажиров, чьё путешествие затянется более чем на четыре часа, обеспечат питанием.

Ранее два человека погибли при сходе подвижного состава на железной дороге в Приамурье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Центральное МСУТ СК России
