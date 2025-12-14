Зеленский: шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о запланированных переговорах с представителями администрации США Дональда Трампа и лидерами Европейского союза.

Зеленский: Вопрос о территориях может быть вынесен на общенациональный референдум или выборы

По его словам, эти встречи будут посвящены выработке политических основ для прекращения конфликта. Зеленский оценил шансы на мирное урегулирование как «значительные».

Ранее стало известно, что в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, закреплен отказ Украины уступать контроль над Донбассом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры