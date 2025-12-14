Зеленский: шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о запланированных переговорах с представителями администрации США Дональда Трампа и лидерами Европейского союза.
По его словам, эти встречи будут посвящены выработке политических основ для прекращения конфликта. Зеленский оценил шансы на мирное урегулирование как «значительные».
Ранее стало известно, что в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, закреплен отказ Украины уступать контроль над Донбассом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
