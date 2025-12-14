Зеленский: шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен

По его словам, эти встречи будут посвящены выработке политических основ для прекращения конфликта. Зеленский оценил шансы на мирное урегулирование как «значительные».

Ранее стало известно, что в новом проекте мирного плана из 20 пунктов, который Украина представила как контрпредложение в противовес американскому, закреплен отказ Украины уступать контроль над Донбассом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

