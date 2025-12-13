СМИ сообщили о возможном отстранении сборной Аргентины от чемпионата мира – 2026
Сборная Аргентины рискует лишиться права участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщила аргентинской газеты La Nacion.
Причиной возможного отстранения стал разразившийся коррупционный скандал в Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
В центре расследования — глава ассоциации Клаудио Тапиа и ряд его подчинённых, которых подозревают в незаконном обогащении. Кроме того, в деле фигурируют имена некоторых аргентинских чиновников, оказывавших покровительство футбольным функционерам. На данный момент следствие по делу продолжается.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты при подготовке к чемпионату мира по футболу 2026 года обращаются к опыту разных стран, в том числе России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
