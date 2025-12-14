Сырский назвал сложным положение ВСУ по всей линии фронта

По его словам, обстановка остается сложной, так как российские войска активизировали наступление практически на всех участках фронта. Количество боевых столкновений в некоторые дни достигает 300.

При этом, как отметил Сырский, ВСУ сталкиваются с серьезным дефицитом военной техники, а физическое и моральное состояние личного состава оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

