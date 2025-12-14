«Роскосмос» сообщил о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» отложен, сообщают «Известия».
Причиной послужила техническая неисправность, выявленная в ходе предстартовых проверок. По данным «Роскосмоса», в разгонном блоке носителя было обнаружено локальное несоответствие требованиям. В заявлении отмечается, что пуск перенесен для устранения выявленных недочетов.
Решение не скажется на реализации научной программы миссии — все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме. Заместитель генерального директора госкорпорации Иван Данилов уточнил, что специалисты уже определили фронт необходимых работ. После их проведения подготовка «Протона-М» к запуску возобновится в штатном порядке.
Ранее стало известно, что Россия обходит Запад в космической гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
