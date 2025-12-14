В Госдуме анонсировали упрощение процедуры оформления жилья с 2026 года

Как заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, нововведение касается семей, которые приобрели жилье в ипотеку с привлечением средств маткапитала. Ранее, если квартира находилась в залоге у банка, для выделения долей всем членам семьи требовалось получить официальное согласие залогодержателя.

Эта процедура часто приводила к затяжным юридическим сложностям. «Теперь семьям не нужно будет запрашивать разрешение банка на оформление недвижимости в общую долевую собственность», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что с 2026 года могут установить прогрессивную шкалу маткапитала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

