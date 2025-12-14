Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си

Он попросил журналистку воздержаться от «гадких вопросов» о трёх мировых лидерах — президенте США Дональде Трампе, главе России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Лукашенко отметил свою приверженность взглядам Трампа, указал на близкие отношения с Путиным, которого он именует «старшим братом», и давнюю дружбу с Си, установившуюся ещё до того, как тот возглавил Китай.

Белорусский лидер уточнил, что его слова были произнесены в шутливой манере. Интервью состоялось на фоне недавних переговоров Лукашенко со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом.

Ранее Лукашенко назвал Мадуро своим другом и позвал его в гости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

