Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV обратился к ведущей Грете Конвей Ван Састерен с необычной просьбой, сообщает РИА Новости.
Он попросил журналистку воздержаться от «гадких вопросов» о трёх мировых лидерах — президенте США Дональде Трампе, главе России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине. Лукашенко отметил свою приверженность взглядам Трампа, указал на близкие отношения с Путиным, которого он именует «старшим братом», и давнюю дружбу с Си, установившуюся ещё до того, как тот возглавил Китай.
Белорусский лидер уточнил, что его слова были произнесены в шутливой манере. Интервью состоялось на фоне недавних переговоров Лукашенко со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом.
Ранее Лукашенко назвал Мадуро своим другом и позвал его в гости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
