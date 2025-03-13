Герасимов: Операция «Поток» стала для ВСУ неожиданной
Операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, который сделал доклад президенту Владимиру Путину.
По его словам, 600 штурмовиков преодолели внутри трубы расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию обороны ВСУ и развитию наступления российских военных в Курской области.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой о присвоении звания Героя Российской Федерации бойцам, принимавшим участие в операции «Поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru