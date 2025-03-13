Герасимов: Операция «Поток» стала для ВСУ неожиданной

По его словам, 600 штурмовиков преодолели внутри трубы расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию обороны ВСУ и развитию наступления российских военных в Курской области.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой о присвоении звания Героя Российской Федерации бойцам, принимавшим участие в операции «Поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

