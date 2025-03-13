Герасимов: Операция «Поток» стала для ВСУ неожиданной

Операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, который сделал доклад президенту Владимиру Путину.

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По его словам, 600 штурмовиков преодолели внутри трубы расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию обороны ВСУ и развитию наступления российских военных в Курской области.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой о присвоении звания Героя Российской Федерации бойцам, принимавшим участие в операции «Поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияКурская ОбластьГенштаб ВС РФ

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