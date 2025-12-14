СМИ: Работодатели удвоили зарплатное предложение за пять лет

Средний уровень предлагаемого дохода за пять лет вырос с 41 до 80 тысяч рублей. Наиболее востребованные специалисты, такие как курьеры и водители, увидели четырехкратный рост своих потенциальных окладов. Однако эксперты отмечают, что с поправкой на инфляцию реальный рост заработных плат за этот период составил лишь около 24%.

Кроме того, среди лидеров по приросту предлагаемых зарплат — страховые агенты, руководители отдела клиентского обслуживания, промоутеры, кредитные специалисты, геодезисты. Ощутимее всего предложения за пять лет взлетели в сферах транспорта и логистики, обслуживания, страхования и сельского хозяйства, отметили аналитики.

По данным hh.ru, самый значительный прирост зарплат за последние пять лет наблюдается в Краснодарском крае, Кемеровской области, Татарстане, Ингушетии и Алтайском крае.

В ноябре 2025 года медианные зарплатные предложения для производственных рабочих в России заметно выросли по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

