Орбан: Изъятие Евросоюзом российских активов станет «объявлением войны»

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в соцсети X предостерег Запад от беспрецедентного шага, назвав возможное изъятие российских активов в Европе объявлением войны.

Вице-премьер Бельгии заявил, что активы России придется потратить на Украину

По его словам, такие действия неминуемо спровоцируют жесткую ответную реакцию и приведут к опасной эскалации. Политик предупредил о неминуемом ответе на действия по изъятию сотен миллиардов евро.

Ранее ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на сумму около 210 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
