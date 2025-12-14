Орбан: Изъятие Евросоюзом российских активов станет «объявлением войны»
14 декабря 202504:01
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в соцсети X предостерег Запад от беспрецедентного шага, назвав возможное изъятие российских активов в Европе объявлением войны.
По его словам, такие действия неминуемо спровоцируют жесткую ответную реакцию и приведут к опасной эскалации. Политик предупредил о неминуемом ответе на действия по изъятию сотен миллиардов евро.
Ранее ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на сумму около 210 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Москва видит опасные тенденции наращивания военного потенциала на Балканах
- СМИ: Таксисты по всей России решили устроить «тихую забастовку»
- СМИ: Силовики ворвались в московский бар и спрашивали у гостей про отношение к конституционному строю
- Орбан: Изъятие Евросоюзом российских активов станет «объявлением войны»
- Сырский назвал сложным положение ВСУ по всей линии фронта
- «Роскосмос» сообщил о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М»
- СМИ: Работодатели удвоили зарплатное предложение за пять лет
- Зеленский: шанс на мирное урегулирование на Украине сейчас значителен
- В Госдуме анонсировали упрощение процедуры оформления жилья с 2026 года
- Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru