Лолита рассказала, что скоро сможет ездить на метро бесплатно

Артистка призналась, что привыкла добираться до работы подземкой — такой способ передвижения помогает ей экономить время. Кроме того, Лолита поделилась, что в скором времени она сможет пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Ранее Лолита впервые за десятилетие спустилась в московское метро. Причиной неожиданной поездки стала угроза опоздания на самолёт в Бишкек — из‑за серьёзных дорожных заторов артистка отказалась от такси и выбрала комбинацию аэроэкспресса и подземки, чтобы гарантированно успеть на рейс.

Ранее в Генеральную прокуратуру России было направлено обращение с просьбой проверить деятельность журналистки Ксении Собчак, телеведущей Ларисы Гузеевой и певицы Лолиты Милявской, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

