Генерал США Милли исключил достижение военных целей Киева в ближайшее время

Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли дал прогноз по конфликту на Украине, сообщают СМИ.

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Генерал полагает, что в ближайшей перспективе Киев не сможет добиться поставленных военных целей. Милли исключил возвращение Украиной утраченных территорий.

«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», - заявил генерал.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 31 марта сообщил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления». По его словам, Киев готов к активным действиям, пишет НСН.

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