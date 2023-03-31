Генерал США Милли исключил достижение военных целей Киева в ближайшее время
Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли дал прогноз по конфликту на Украине, сообщают СМИ.
Генерал полагает, что в ближайшей перспективе Киев не сможет добиться поставленных военных целей. Милли исключил возвращение Украиной утраченных территорий.
«Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года», - заявил генерал.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 31 марта сообщил о формировании восьми бригад «Гвардии наступления». По его словам, Киев готов к активным действиям, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru