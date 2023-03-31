СМИ: США в понедельник могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

Предполагается, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи в понедельник, 3 апреля. На эти цели планируется выделить $2,6 миллиарда.

В США ранее объявили о предоставлении военной помощи Киеву на сумму $350 миллионов.

Власти Соединенных Штатов поставками вооружений Украине провоцируют расширение географии конфликта, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон закрывает глаза на коррупцию в окружении президента Владимира Зеленского, передает НСН.

