СМИ: США в понедельник могут объявить о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты на следующей неделе могут анонсировать новые меры поддержки Украины, передают СМИ.
Предполагается, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи в понедельник, 3 апреля. На эти цели планируется выделить $2,6 миллиарда.
В США ранее объявили о предоставлении военной помощи Киеву на сумму $350 миллионов.
Власти Соединенных Штатов поставками вооружений Украине провоцируют расширение географии конфликта, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон закрывает глаза на коррупцию в окружении президента Владимира Зеленского, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru