СМИ: США в понедельник могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты на следующей неделе могут анонсировать новые меры поддержки Украины, передают СМИ.

США предоставили Украине 400 млн долларов на восстановление энергосистемы

Предполагается, что администрация США объявит об очередном пакете военной помощи в понедельник, 3 апреля. На эти цели планируется выделить $2,6 миллиарда.

В США ранее объявили о предоставлении военной помощи Киеву на сумму $350 миллионов.

Власти Соединенных Штатов поставками вооружений Украине провоцируют расширение географии конфликта, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон закрывает глаза на коррупцию в окружении президента Владимира Зеленского, передает НСН.

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