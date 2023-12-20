«Фронт рухнет?»: ВСУ признали сложное положение на востоке Украины
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что военные оказались в сложной ситуации из-за преимущества РФ в личном составе и вооружении. Между тем губернатор Запорожья ждет, что сопротивление Украины закончится уже весной.
Организованное военное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может закончиться уже весной, скорее всего, «фронт рухнет». Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Думаю, что зима, весна – закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится наступательный потенциал, отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка», - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Балицкого, на сегодняшний день украинская армия состоит из дедушек, которые не могут воевать, или «совсем пацанов», которые также не обучены. Кроме того, он указал, что из-за неумения украинских военных пользоваться техникой, идут ее большие потери. Также Балицкий подчеркнул, что у ВСУ нет целого ряда родов войск.
«Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», - сказал глава Запорожской области.
Так, на ряде направлений украинская армия продолжает контрнаступление, при этом на некоторых участках фронта ВСУ были вынуждены перейти в оборону. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 19 декабря заявил, что украинские военные на ряде направлений на востоке страны оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в личном составе и вооружении.
«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, ВСУ перешли к обороне на Артемовском, Купянском и Лиманском направлениях, в частности, в районе села Синьковка Харьковской области.
Во вторник, 19 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российская армия за прошедшие сутки отразила восемь атак украинских военных на Купянском направлении и нанесла поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.
В свою очередь военкоры сообщают об успехах российской армии почти по всему фронту. Telegram-канал «WarGonzo» 20 декабря сообщил, что на Запорожском направлении ВС РФ атаковали к западу от села Работино. При поддержке средств дальнего поражения они пытались продвинуться вдоль трассы со стороны Новопокровки на Малую Токмачку.
«Цель – выйти в тыл украинскому плацдарму в этом районе», - говорится в сообщении.
При этом на Донецком фронте российские войска имеют серьезное продвижение. Отмечается, что при поддержке артиллерии и бронетехники они вошли в южную часть Новомихайловки. Также указывается, что военные смогли занять новые позиции западнее Марьинки и атаковали у Невельского. Кроме того, ВС РФ вели штурмовые действия у Первомайского, в районе Тоненького и Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки).
На Артемовском направлении у ВС РФ серьезные тактические успехи. По данным Telegram-канала, контратака у Курдюмовки привела к возврату ряда ранее утраченных позиций. Таким образом, украинские подразделения были вынуждены оставить часть высот северо-западнее Клещеевки.
«В районе Ивановского российские войска продвинулись по фронту шириной в три километра. Также они отодвинули ВСУ в районе Хромового и у Богдановки. Налицо стремление российских войск прорываться к главному украинскому укрепрайону на этом направлении в Часовом Яре», - добавляется в сообщении.
Во вторник, 19 декабря, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации потери украинской армии составили 383 тысячи убитыми и ранеными. По его словам, только с начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли 159 тысяч человек, при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны армии РФ. Шойгу отметил, с начала конфликта киевские власти провели уже девять волн мобилизации, а сейчас проводят десятую, в рамках которой привлекают на службу в том числе ограниченно годных.
Министр высказался и о потерях военной техники ВСУ. Так, с июня украинская армия потеряла 766 танков (в том числе 37 Leopard) и свыше 2300 других бронемашин (включая 50 Bradley). Шойгу заявил, что спецоперация «разрушила миф» о неуязвимости военной техники Запада.
Большие потери, указал министр, понесли и иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины – 5800 человек. По словам Шойгу, большинство приехавших из-за рубежа – это граждане США, Польши и Великобритании.
Ранее, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнит все задачи спецоперации, защитит суверенитет и безопасность Родины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росатом: Дальний Восток очищен от радиационно-опасного наследия СССР
- СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному удару
- СМИ: Более 20 регионов отменили салют на Новый год
- На Украине сообщили о новом сбое в работе оператора «Киевстар»
- В Петербурге эвакуировали 27 человек после обрушения дома
- Мишустин: Россия и Китай реализуют 80 проектов на 20 трлн рублей
- Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на запрещенных иномарках
- Писательница Викентьева подала иск к Акунину о плагиате на 1 млн рублей
- Опубликована шифровка спецслужб СССР 1941 года о скорой войне с Германией
- Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru