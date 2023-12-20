По словам Балицкого, на сегодняшний день украинская армия состоит из дедушек, которые не могут воевать, или «совсем пацанов», которые также не обучены. Кроме того, он указал, что из-за неумения украинских военных пользоваться техникой, идут ее большие потери. Также Балицкий подчеркнул, что у ВСУ нет целого ряда родов войск.

«Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», - сказал глава Запорожской области.

Так, на ряде направлений украинская армия продолжает контрнаступление, при этом на некоторых участках фронта ВСУ были вынуждены перейти в оборону. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 19 декабря заявил, что украинские военные на ряде направлений на востоке страны оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в личном составе и вооружении.

«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, ВСУ перешли к обороне на Артемовском, Купянском и Лиманском направлениях, в частности, в районе села Синьковка Харьковской области.

Во вторник, 19 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российская армия за прошедшие сутки отразила восемь атак украинских военных на Купянском направлении и нанесла поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.