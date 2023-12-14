Генсек НАТО заявил о недостаточном прогрессе украинского контрнаступления
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе рассчитывали на больший прогресс контрнаступления ВСУ в ходе российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По его словам, в блоке надеялись на то, что украинские войска смогут летом 2023 году взять под свой контроль больше территории в ходе контрнаступления.
Тем временем на Украине нашли объяснение провальному контрнаступлению. Так, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк переложил ответственность за неудачи украинской армии на фронте на западных партнеров, которые, по его мнению, слишком медленно поставляют Киеву оружие.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что российские войска уничтожили 747 танков и почти 2300 тысячи различных бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru