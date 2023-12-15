Глава СНБО Данилов резко ответил на вопрос о провале плана наступления

По его словам, план есть на фабрике или на заводе, а «война есть война». Данилов также указал, что планы есть у тех, кто собирает лайки. При этом он признал, что боевые действия проходят для Вооруженных сил Украины очень трудно, так как российские войска превосходят украинскую армию по ряду параметров.

Ранее генсек НАТО заявил о недостаточном прогрессе украинского контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

