Глава СНБО Данилов резко ответил на вопрос о провале плана наступления
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос о причине провала плана наступления армии на российские укрепления, сообщает РИА Новости.
По его словам, план есть на фабрике или на заводе, а «война есть война». Данилов также указал, что планы есть у тех, кто собирает лайки. При этом он признал, что боевые действия проходят для Вооруженных сил Украины очень трудно, так как российские войска превосходят украинскую армию по ряду параметров.
Ранее генсек НАТО заявил о недостаточном прогрессе украинского контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru