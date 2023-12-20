Шойгу: до конца 2024 года количество контрактников увеличат до 745 тысяч
Численность российских контрактников будет увеличена с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.
По словам главы военного ведомства, это произойдет до конца 2024 года. Кроме того, в предстоящем году будет продолжен курс на поступательное развитие армии РОссии и повышение ее боевых возможностей.
С начала 2023 года на службу в российскую армию поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев. При этом с начала спецоперации ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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