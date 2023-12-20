Шойгу: до конца 2024 года количество контрактников увеличат до 745 тысяч

По словам главы военного ведомства, это произойдет до конца 2024 года. Кроме того, в предстоящем году будет продолжен курс на поступательное развитие армии РОссии и повышение ее боевых возможностей.

С начала 2023 года на службу в российскую армию поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев. При этом с начала спецоперации ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

