«Формула Штайнмайера»: Нелегкий выбор для Украины
Политологи, эксперты и даже первый президент Украины в эфире НСН пояснили, почему «формула Штайнмайера» до сих пор не работает, и что нужно, чтобы на Украину пришел мир.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом заявил. Министр, правда, уточнил, что подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании. Но в любом случае, уверен Пристайко, правительство должно обсудить все «за» и «против» и принять взвешенное решение.
Чтобы разрешить конфликт на Донбассе, одного подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, но и массовых протестов в этой связи не предполагается. Об этом заявил в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук.
«Я думаю, что оснований для майдана сегодня нет. Вопрос только в одном сейчас: неэффективное применение «формулы Штайнмайера» и развод войск, который, кстати, входит в ту же формулу. Каких-то других вопросов, касающихся социальной жизни, зарплат, пенсий, сейчас не поднимается. Единственное, что обсуждается в обществе – «формула Штайнмайера». Я думаю, что этого недостаточно для майдана. Хотя протесты будут», - заявил Кравчук.
«Формула Штайнмайера» - одна из самых обсуждаемых тем на Украине, но ее оценка разделила общество на два лагеря. Свою позицию озвучил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он назвал этот вариант разрешения конфликта - «уступкой Киеву», поскольку в сравнение с первоначальным текстом Минских соглашений она не обуславливает проведение выборов в Донбассе законом об особом статусе региона и его фиксации в конституции Украины.
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН объяснил, почему в Киеве формулу Штайнмайера воспринимают совсем иначе.
«Уступка, с точки зрения Украины, заключалась бы в другом. Это, прежде всего, сначала возвращение контроля над границей, потом уже демилитаризация региона и потом уже выборы. Логика в чем: если Украина возвращает себе контроль над границей, при этом выводятся разного рода войска, производится разоружение. Тогда эту территорию полноценно контролирует Украина. А в минских соглашениях, в законе об особом статусе записано, что выборы проводятся на основе украинского законодательства, под контролем Украины. Выборы администрируются центральной избирательной комиссией, и она утверждает результаты, а не Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В формуле Штайнмайера выборы проводятся фактически под контролем ОБСЕ. И контроль на границе возвращают только через две недели после даты выборов, - объяснил он.
В беседе с НСН заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Сергей Мамедов пояснил, почему «формула Штайнмайера» до сих пор не начала работать. И уточнил, что нужна в этом деле «твердая рука» Владимира Зеленского.
«Если первый большой блок по разведению сил все-таки будет реализован, и дальше будут все дальнейшие шаги реализованы по формуле Штайнмайера про особый статус, причем проведенный через Раду, все нюансы, связанные с выборами, амнистией, то в этом случае, конечно, Россия будет приветствовать дальнейшее прохождение всех пунктов Минских соглашений, в том числе, и контроль Украины над границей. Если твердости хватит президенту Зеленскому на этом пути, то очень большие шансы, что этот конфликт в Донбассе все-таки будет подходить к своему завершению», - заключил собеседник НСН.
Напомним, Контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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