«Формула Штайнмайера»: Нелегкий выбор для Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом заявил. Министр, правда, уточнил, что подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании. Но в любом случае, уверен Пристайко, правительство должно обсудить все «за» и «против» и принять взвешенное решение.

Чтобы разрешить конфликт на Донбассе, одного подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, но и массовых протестов в этой связи не предполагается. Об этом заявил в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, что оснований для майдана сегодня нет. Вопрос только в одном сейчас: неэффективное применение «формулы Штайнмайера» и развод войск, который, кстати, входит в ту же формулу. Каких-то других вопросов, касающихся социальной жизни, зарплат, пенсий, сейчас не поднимается. Единственное, что обсуждается в обществе – «формула Штайнмайера». Я думаю, что этого недостаточно для майдана. Хотя протесты будут», - заявил Кравчук.

«Формула Штайнмайера» - одна из самых обсуждаемых тем на Украине, но ее оценка разделила общество на два лагеря. Свою позицию озвучил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он назвал этот вариант разрешения конфликта - «уступкой Киеву», поскольку в сравнение с первоначальным текстом Минских соглашений она не обуславливает проведение выборов в Донбассе законом об особом статусе региона и его фиксации в конституции Украины.

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН объяснил, почему в Киеве формулу Штайнмайера воспринимают совсем иначе.

«Уступка, с точки зрения Украины, заключалась бы в другом. Это, прежде всего, сначала возвращение контроля над границей, потом уже демилитаризация региона и потом уже выборы. Логика в чем: если Украина возвращает себе контроль над границей, при этом выводятся разного рода войска, производится разоружение. Тогда эту территорию полноценно контролирует Украина. А в минских соглашениях, в законе об особом статусе записано, что выборы проводятся на основе украинского законодательства, под контролем Украины. Выборы администрируются центральной избирательной комиссией, и она утверждает результаты, а не Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В формуле Штайнмайера выборы проводятся фактически под контролем ОБСЕ. И контроль на границе возвращают только через две недели после даты выборов, - объяснил он.