Сенатор назвал условия успешного разведения сил в Донбассе

Почему очередная попытка разведения сил была сорвана, в беседе с НСН объяснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Совета Федерации Сергей Мамедов.

«К большому сожалению, наверное, сейчас президент Зеленский не обладает всей полнотой воздействия не на регулярные части украинской армии. Мы же с вами прекрасно знаем все эти добробаты или националистические батальоны, которые стоят на линии разграничения. Самые гнусные националисты собираются там! Видимо, команды Зеленского пока они для себя как необходимые к выполнению не считают. Исключительно и только поэтому, на сегодняшний день, вот этого полномасштабного отвода войск не происходит. Но нам бы очень хотелось, чтобы президент Зеленский нашел рычаги влияния и этот первый большой блок “Минска-2” был каким-то образом реализован. Потому что сейчас мяч исключительно на стороне Украины, и вопрос о разведении сил находится исключительно в компетенции президента Зеленского, вооруженных сил Украины и зависят от того, сможет ли найти какое-то воздействие на эти добробаты президент, чтобы они отошли от линии соприкосновения на оговоренные в “Минске-2” расстояния, прекратили огонь и все боестолкновения», - рассказал он.

Вместе с тем, собеседник НСН все же отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, на его взгляд, старается разрешить сложившуюся на Донбассе ситуацию и сдвинуть вопрос разведения войск с мертвой точки.

«У меня какое-то внутренне есть ощущение, что, конечно, президент Зеленский хочет эту тему сдвинуть с мертвой точки. Мы с вами прекрасно понимаем, что “Минск-2”, если бы его можно было отменить, думаю, что украинское руководство с удовольствием бы это сделало. Но все, наверное, прекрасно понимают несбыточность этого вопроса и что “Минска-3”, как бы он там дальше не назывался, не будет. Поэтому возвращение в эту логику, на мой взгляд, если оно будет, станет безусловным достижением Зеленского. В этом случае ему, конечно, нельзя будет отказать в некоей последовательности действий, потому что он шел на выборы, как президент, который обещал закончить эту гражданскую войну, вернуть людей домой, наладить диалог с Донбассом и таким образом дальше действовать в логике “Минска-2”», - сообщил он.

Кроме того, Мамедов назвал и ключевые аспекты, которые позволят остановить так называемую «гражданскую войну» на Донбассе. По его словам, в случае реализации этих пунктов можно будет рассчитывать на завершение конфликта.

«Если первый большой блок по разведению сил все-таки будет реализован, и дальше будут все дальнейшие шаги реализованы по формуле Штайнмайера про особый статус, причем проведенный через Раду, все нюансы, связанные с выборами, амнистией, то в этом случае, конечно, Россия будет приветствовать дальнейшее прохождение всех пунктов Минских соглашений, в том числе, и контроль Украины над границей. Поэтому, конечно, проблем много. Мы видим, что буксует даже основной пункт по разведению. Но надежда есть. Поэтому, мне кажется, что в случае, если твердости хватит президенту Зеленскому на этом пути, то очень большие шансы, что этот конфликт в Донбассе все-таки будет подходить к своему завершению», - заключил собеседник НСН.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера», которая подразумевает введение в действие закона об особом порядке самоуправления в Донецкой и Луганской областях в день проведения выборов. При этом многие на Украине называют «формулу Штайнмайера» капитуляцией. Ряд экспертов предполагает, что марш может стать началом нового Майдана.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН напомнил, что развод войск не удался из-за добровольческих отрядов, которые отказались уходить с территории.

