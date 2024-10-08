«Смените тон»: В Германии возмутились резким требованием США помочь Украине

«Германия готова к этому и уже является самым большим донором в экономическом плане, в военном — тоже на первых местах. Но удивляет, насколько ясно и безапелляционно это заявление. Германии придется подстраиваться под другую политику США, если в результате президентских выборов в ноябре к власти придет Трамп. Это станет во многом неприятным сюрпризом для Европы: придется раскошелиться не только на Украину, но и на многие другие проекты», — сказал Рар.

Собеседник НСН пояснил и то, с чем связан перенос второго «саммита мира», о чем ранее сообщила советница главы офиса президента Украины Дария Заривна.

«Прежде всего, нет базы и фундамента для компромисса. Украина по-прежнему не признает сдачу или потерю территорий, которыми она владела с 1991 года, а Россия не пойдет на передачу этих территорий Украине. Сейчас мы находимся в финале ситуации, которая закончится выборами в США. Трамп в случае своего избрания будет стараться договориться с Россией и Украиной о прекращении войны, потому что он видит для США другие угрозы, в частности, Китай. Но важно также и то, что скажут президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. На Западе же (особенно в Европе) есть представления, что чем больше оружия получит Украина, тем победоноснее будет ее армия, однако мы видим, что это не так. Война должна к концу года выйти на финишную прямую, а для этого нужно найти те или иные предпосылки. Подчеркну, то, что саммит отменили, неудивительно. Запад потакает капризам Украины, а у России и глобального Юга другие планы — идет разговор о заморозке конфликта», — добавил политолог.

В заключение Рар отметил, что в том случае, если стороны согласятся на компромисс, он будет выгоден и для Москвы, и для Киева.

«Многие эксперты, в том числе и за пределами Европы, выступают за “формулу мира”, согласно которой те территории, которые сегодня являются частью России, не возвращаются Украине. Конфликт на границе фронта замораживается, но какую-то компенсацию Украина получит, например, членство в ЕС. Еще неизвестно, тупик это или выигрыш для Украины. Будет ли Украина счастлива от этого, неизвестно. Такой исход будет выгоден и для России с точки зрения ресурсов, которыми богат именно восток Украины. Но политики хотят не компромисса, а максимума для себя», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти могут проводить закрытые переговоры с Россией о возможной передаче части территорий, которые Киев все еще считает своими.

