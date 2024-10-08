«Смените тон»: В Германии возмутились резким требованием США помочь Украине
Германия готова помогать в восстановлении Украины после конфликта, но удивляет, насколько ясно и безапелляционно заявление США, сказал НСН Александр Рар.
Германия выделяет огромные средства на Украину и в экономическом, и в военном плане, однако они могут кратно увеличиться, если к власти в результате выборов в США придет Дональд Трамп. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Потенциальный вице-президент США и соратник экс-президента США, кандидата от республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс ранее представил свой план по прекращению конфликта на Украине. Согласно нему, Россия получает находящиеся под ее контролем территории, Украина получает гарантии суверенитета, не входит в НАТО и принимает нейтралитет, а Германия берет на себя основной груз по восстановлению экономики Украины. Рар заявил, что Германия готова понести эти затраты.
«Германия готова к этому и уже является самым большим донором в экономическом плане, в военном — тоже на первых местах. Но удивляет, насколько ясно и безапелляционно это заявление. Германии придется подстраиваться под другую политику США, если в результате президентских выборов в ноябре к власти придет Трамп. Это станет во многом неприятным сюрпризом для Европы: придется раскошелиться не только на Украину, но и на многие другие проекты», — сказал Рар.
Собеседник НСН пояснил и то, с чем связан перенос второго «саммита мира», о чем ранее сообщила советница главы офиса президента Украины Дария Заривна.
«Прежде всего, нет базы и фундамента для компромисса. Украина по-прежнему не признает сдачу или потерю территорий, которыми она владела с 1991 года, а Россия не пойдет на передачу этих территорий Украине. Сейчас мы находимся в финале ситуации, которая закончится выборами в США. Трамп в случае своего избрания будет стараться договориться с Россией и Украиной о прекращении войны, потому что он видит для США другие угрозы, в частности, Китай. Но важно также и то, что скажут президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. На Западе же (особенно в Европе) есть представления, что чем больше оружия получит Украина, тем победоноснее будет ее армия, однако мы видим, что это не так. Война должна к концу года выйти на финишную прямую, а для этого нужно найти те или иные предпосылки. Подчеркну, то, что саммит отменили, неудивительно. Запад потакает капризам Украины, а у России и глобального Юга другие планы — идет разговор о заморозке конфликта», — добавил политолог.
В заключение Рар отметил, что в том случае, если стороны согласятся на компромисс, он будет выгоден и для Москвы, и для Киева.
«Многие эксперты, в том числе и за пределами Европы, выступают за “формулу мира”, согласно которой те территории, которые сегодня являются частью России, не возвращаются Украине. Конфликт на границе фронта замораживается, но какую-то компенсацию Украина получит, например, членство в ЕС. Еще неизвестно, тупик это или выигрыш для Украины. Будет ли Украина счастлива от этого, неизвестно. Такой исход будет выгоден и для России с точки зрения ресурсов, которыми богат именно восток Украины. Но политики хотят не компромисса, а максимума для себя», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что украинские власти могут проводить закрытые переговоры с Россией о возможной передаче части территорий, которые Киев все еще считает своими.
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