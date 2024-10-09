Неготовность «формулы мира» стала причиной отмены саммит по Украине Зеленским

Причиной отмены второго саммита по Украине, куда планировалось позвать российских представителей, стала неготовность «формулы мира» Владимира Зеленского, сообщила изданию «Телеграф» советница главы офиса президента Дария Заривная.

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По ее словам, в настоящее время проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира», которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита.

Заривна добавила, что саммит, вероятно, состоится «позже». Ранее Зеленский объявил, что хочет «остановить войну» с помощью второго саммита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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