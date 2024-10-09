Неготовность «формулы мира» стала причиной отмены саммит по Украине Зеленским

По ее словам, в настоящее время проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира», которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита.

Заривна добавила, что саммит, вероятно, состоится «позже». Ранее Зеленский объявил, что хочет «остановить войну» с помощью второго саммита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

