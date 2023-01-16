Экс-депутаты рады Кива рассказал о планах Зеленского ликвидировать Залужного
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил о планах украинского президента Украины Владимира Зеленского ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Данную информацию Кива получил от источников, которых не назвал.
«Убийство хотят представить как российскую операцию», - написал Кива в своем Telegram-канале.
Кива объяснил, что Зеленского раздражает популярность Залужного, а также его возросший авторитет в обществе. По словам бывшего депутата Верховной рады, Залужный может заменить действующего украинского лидера.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что основанием стали факты военных преступлений в Мариуполе, дело возбуждено по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны.
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