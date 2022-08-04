Клинцевич: Россия в ядерном оружии переходит от количества к качеству

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о готовности пролонгировать действие договора СНВ-3, который регулирует арсенал ядерного оружия Вашингтона и Москвы, и истекает в 2026. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России стоит подумать над заключением нового договора.

«США всегда заключают договор, когда проигрывают и сегодня они в такой ситуации. Ракетный комплекс «Сармат» перехватить нельзя. Американцы в ближайшие 15-20 лет такого уровня просто не достигнут. Хотя недавно смеялись, что мы им «мультики» о «Сармате» показали, так вот мы эти «мультики» сокращать не будем – стратанем и достанем. Вот ы США и обеспокоены. Они же любят статистику, а все эксперты уже признали, что двух «Сарматов» хватит, чтобы от США ничего не осталось. В Вашингтоне просто думают, что мы, как это бывало много раз, когда уникальные изделии в угоду американской конъюнктуре «резали», поступим так и сейчас. Теперь разговор будет другим. Пусть сначала выполнят предыдущие условия договора. В его основе - сокращение ядерных арсеналов до семисот межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Мы до количества боеголовок значительного не добираем. А у них – значительно больше и они ничего не сократили», - сказал Клинцевич.