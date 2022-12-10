Украинские военные подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются сексуальным домогательствам со стороны иностранных наемников. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Мерлен на видео Минобороны РФ 10 декабря, в субботу.
По его словам, на сторону ВСУ воюют поляки и американцы. Сдавшийся в плен украинский военный пожаловался на грубость и угрозы расправы со стороны чернокожих наемников за отказ от сексуальных отношений.
«Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они [иностранные наемники] предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться"», - сказал Александр Мерлен.
Минобороны РФ в субботу распространило видео с оказанием медицинской помощи украинским военнопленным, которых вынудили сдаться военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Они смогли окружить военных ВСУ и вынудили сдаться в плен. В госпитале российские медики извлекли у военнопленных инородные тела, обработали раны и наложили швы, передает агентство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
- Российские военные успешно продолжают наступать на Краснолиманском направлении
- Миллер: Газовый хаб в Турции - главный итог встречи с Эрдоганом
- Украинские военные подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников
- Вскрыли карты. НАТО воюет против России на стороне Украине
- В центре Рерихов опровергли принадлежность к сгоревшей усадьбе Лопухиных
- Месси стал лучшим игроком матча Аргентина — Нидерланды
- Журналист из США умер во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
- В России госпитализировали 1 475 человек с коронавирусом за сутки
- Пожар в усадьбе Лопухиных Москвы полностью потушили
- Законопроект об интеграции систем здравоохранения в новых регионах примут до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru