Украинские военные подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются сексуальным домогательствам со стороны иностранных наемников. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Мерлен на видео Минобороны РФ 10 декабря, в субботу.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине

По его словам, на сторону ВСУ воюют поляки и американцы. Сдавшийся в плен украинский военный пожаловался на грубость и угрозы расправы со стороны чернокожих наемников за отказ от сексуальных отношений.

«Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они [иностранные наемники] предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться"», - сказал Александр Мерлен.

Минобороны РФ в субботу распространило видео с оказанием медицинской помощи украинским военнопленным, которых вынудили сдаться военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Они смогли окружить военных ВСУ и вынудили сдаться в плен. В госпитале российские медики извлекли у военнопленных инородные тела, обработали раны и наложили швы, передает агентство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаемникиУкраинаПленныеМинобороны РФМинобороны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры