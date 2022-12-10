Украинские военные подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников

По его словам, на сторону ВСУ воюют поляки и американцы. Сдавшийся в плен украинский военный пожаловался на грубость и угрозы расправы со стороны чернокожих наемников за отказ от сексуальных отношений.

«Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они [иностранные наемники] предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться"», - сказал Александр Мерлен.

Минобороны РФ в субботу распространило видео с оказанием медицинской помощи украинским военнопленным, которых вынудили сдаться военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Они смогли окружить военных ВСУ и вынудили сдаться в плен. В госпитале российские медики извлекли у военнопленных инородные тела, обработали раны и наложили швы, передает агентство.



