«Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине

Выделение очередного транша на миллиарды долларов в пользу Украины очень важно для «геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС», но ничем не помогут украинским солдатам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру», - написал он в Telegram.