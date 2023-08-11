«Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине

Выделение очередного транша на миллиарды долларов в пользу Украины очень важно для «геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС», но ничем не помогут украинским солдатам, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру», - написал он в Telegram.

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По мнению Медведева, ни Киев, ни Вашингтон не заинтересованы в мирном исходе, а людей они не жалеют. Он также написал, что «мясокомбинат контрнаступления» не поможет «киевскому режиму», поскольку тот «перешёл в стадию посмертного гниения»

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден запросит у Конгресса США еще более 13 миллиардов долларов на поддержку Украины. Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин уже заявила, что Вашингтон таких денег, по ее мнению, выделить не может, и призвала обратить внимание на внутренние проблемы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаДмитрий МедведевСША

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