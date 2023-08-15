Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Украина почти исчерпала свой военный ресурс, считает глава Минобороны России Сергей Шойгу. Об этом министр заявил на XI Московской конференции по международной безопасности.

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«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Глава военного ведомства указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути расчищая рынок для продукции военно-промышленного комплекса Штатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Киева заканчивается, напоминает RT.

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ФОТО: Минобороны РФ
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